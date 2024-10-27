Грузинська опозиція оголошує бойкот новому парламенту

Грузинська опозиційна "Коаліція за зміни", а також блок "Єдність", де головну роль відіграє партія Михеїла Саакашвілі, не братимуть участі у роботі нового парламенту.

Відповідні заяви зробили перший номер "Коаліції за зміни" Нана Малашхія та лідерка "Єдності" Тіна Бокучава, їх цитують грузинські ЗМІ пише "Європейська правда".

Малашхія заявила, що "Коаліція за зміни" не має наміру легітимізувати вкрадені голоси виборців.

"Ми відмовляємося від своїх парламентських мандатів. Я, Нана Малашхія, перший номер списку коаліції, прийшла в політику заради ідей і захисту інтересів країни. Сьогодні я відмовляюся від свого парламентського мандата", – наводить її слова "Грузия Online".

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Малашхія також зачитала список першої двадцятки коаліції, які долучилися до її заяви.

Водночас, за її словами, коаліція обов'язково продовжить боротьбу із захисту голосів, "поки в цій країні не буде почуто голос народу".

Бокучава відзначила, що вчорашні історичні вибори були вкрадені Іванішвілі з повним ігноруванням волі грузинського народу, що фактично було спецоперацією російського типу проти грузинського народу, який обрав європейське майбутнє.

"Звичайно, коли ми сказали, що не визнаємо результат виборів, це, звісно, ​​означає, що ми не збираємося приходити до парламенту", – сказала Бокучава, яку цитує Formula.

"Коаліція за зміни" та блок "Єдність", за даними незалежних соціологічних служб, за підсумками виборів мають найбільшу підтримку серед проєвропейських опозиційних сил, які подолали виборчий бар’єр.

"Грузинська мрія" заявила про перемогу на виборах, які, за словами проєвропейської опозиції, були сфальсифіковані. Міжнародні спостерігачі також звернули увагу на тиск і залякування виборців.

Опозиційні партії заявили рано вранці в неділю, що вони не визнають результати виборів, які "вкрала" "Грузинська мрія", і закликали до протестів.

Чільні парламентарі країн Європи, а також Канади вважають, що Європейський Союз не повинен визнавати результат виборів до парламенту в Грузії і має запровадити персональні санкції.