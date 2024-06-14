Дания подписала меморандум о закупке оружия у украинских производителей

Украина и Дания подписали меморандум о закупке североевропейским государством вооружения и техники у украинских производителей.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобороны, пишет "Европейская правда".

13 июня, в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", министр обороны Рустем Умеров провел встречу с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном.

Результатом встречи стало подписание меморандума с участием Умерова и заместителя министра по вопросам стратегических отраслей Сергея Боева по закупке вооружения и техники у украинских производителей.

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"Это большой шаг, поскольку Дания стала первой иностранной страной НАТО, которая будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины. Это подтверждение того, что украинская оборонная промышленность готова к сотрудничеству на международном уровне и способна соответствовать самым высоким стандартам", – отметил Умеров.

"Важность этого документа заключается в том, что стороны договорились о процедуре, по которой будет осуществляться финансирование. Поэтому в дальнейшем этот процесс будет происходить быстрее.

Более того, этот механизм может быть реализован также в рамках подобных договоренностей с другими нашими партнерами. Мы благодарны правительству Дании за последовательность в своей поддержке и конструктивный диалог, который приводит к реальным результатам", – сказал Боев.

Еще в апреле сообщалось, что Дания выделила 200 млн крон (28,5 млн долларов) на закупку у украинских производителей вооружения и военной техники для ВСУ.

В мае министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что сейчас две страны Запада дали согласие профинансировать производство оружия украинской оборонной промышленностью – Дания и Канада.