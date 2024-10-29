Президент Финляндии поднял вопрос российской агрессии на встрече с лидером Китая

Президент Финляндии Александер Стубб поднял вопрос российской агрессии на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Стубб в коротком выступлении перед началом переговоров в Пекине отметил, что сейчас "мы находимся в ситуации, когда российская агрессия нарушила международное право".

"Я с нетерпением жду обсуждения мирных решений на этом пути", – заявил он.

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Журналисты утверждают, что это редкий случай, когда Пекин публично оказался под давлением за свою поддержку Москвы.

Во время беседы Си Цзиньпин подтвердил, что Китай готов работать с соответствующими сторонами для содействия мирному урегулированию войны, которую он назвал "кризисом", сообщила впоследствии государственная телекомпания China Central Television.

Журналисты акцентировали, что до 31 октября Стубб находится с официальным визитом в Китае. Это первый государственный визит финского лидера с 2019 года.

В июле Стубб призвал Си помочь положить конец войне в Украине, заявив, что зависимость России от Китая означает, что Си Цзиньпин может решить вопрос одним телефонным звонком.

В Финляндии ранее заявили о многочисленных случаях саботажа, кибератак и дестабилизации, а также возложили ответственность на Россию за ведение операций влияния против страны.

Недавно министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми призвал Китай расследовать обвинения в поставках оружия российским войскам, которые воюют против Украины.