В Нидерландах говорят о росте злонамеренных кибердействий России и Китая

Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Нидерландов (NCTV) Питер-Яп Алберсберг заявил, что Россия и Китай усиливают кибератаки на государство и его союзников.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 28 октября, ежегодном отчете NCTV, пишет "Европейская правда".

По словам Алберсберга, Москва и Пекин "усиливают и расширяют" свои действия в киберпространстве и используют все более широкий арсенал кибероружия. Более того, говорится в его отчете, они все чаще нанимают киберкомпании и хактивистов.

Россия, считает нидерландский чиновник, пытается получить доступ к критически важной инфраструктуре стран Европы и НАТО, а после этого – осуществить диверсию, когда Кремль посчитает нужным.

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Между тем, отмечает NCTV, Китай пока в основном сосредотачивается на кибершпионаже, но также готовится к диверсионным действиям в киберпространстве, обратив внимание на соответствующие действия Пекина в США.

Быстрый рост "превращает китайскую программу киберсаботажа в потенциальную угрозу для Нидерландов в ближайшие годы", говорится в отчете.

Алберсберг также призывает обратить внимание на так называемые новые "кибердержавы", приводя в пример Турцию: они не обязательно ведут операции против Нидерландов, но агрессивно относятся к политическим оппонентам в изгнании.

В Финляндии ранее также заявили о многочисленных случаях саботажа, кибератак и дестабилизации, а также возложили ответственность на Россию за ведение операций влияния против страны.

По информации Bloomberg, российские разведывательные структуры в течение лет осуществляли сбор внутренней информации о грузинском правительстве и крупных компаниях страны благодаря масштабной кампании кибершпионажа.