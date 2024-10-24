В Финляндии заявляют о масштабных операциях влияния со стороны России

В Финляндии заявляют о многочисленных случаях саботажа, кибератак и дестабилизации, а также страна подозревает Россию в ведении операций влияния на страну.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на слова министра внутренних дел страны Лулу Ранне, передает "Европейская правда".

Ранне сообщила, что эти действия создают атмосферу неопределенности и сомнений относительно того, что является правдой.

"Мы сталкиваемся с нарушениями, саботажем, различными видами вреда и даже использованием миграции для достижения целей. Это создает общую неопределенность", – заявила Ранне и акцентировала, что сейчас продолжаются расследования многих инцидентов.

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По ее словам, данные гражданской и военной разведки указывают на Россию как главного виновника.

В частности, Россию подозревают во вмешательстве в GPS-сигналы в морском и воздушном транспорте Финляндии.

"Сейчас Россия является основным субъектом, который осуществляет широкомасштабные операции влияния против нас", – добавила она.

Как отметило агентство, кроме саботажа, страна также фиксирует многочисленные кибератаки. В частности, финская компания Fortum сообщила, что ежедневно сталкивается с кибератаками на свои объекты в Финляндии и Швеции, а также наблюдает подозрительных лиц и дроны возле своих объектов.

Также журналисты сообщили, что крупнейший банк региона, Nordea, подвергся беспрецедентной атаке отказа в обслуживании (DDoS) в течение нескольких недель, что привело к временным перебоям в работе онлайн-сервисов. Расследование кибератак в финансовом секторе было инициировано Национальным бюро расследований Финляндии.

Кроме этого, зафиксированы многочисленные кражи на объектах водоснабжения, где похищено техническое оборудование без очевидного финансового мотива, что усиливает подозрения относительно участия государственных акторов.

Финская служба безопасности Supo отмечает, что российские разведывательные службы становятся более агрессивными после того, как более 700 российских дипломатов были высланы из стран Европы в ответ на войну в Украине.

Однако, по словам заместителя руководителя Supo Теему Турунена, Россия не всесильна и не способна на все, в чем ее обвиняют.

Сообщалось, что командующий Оборонительных сил Финляндии Янне Яаккола заявлял о том, что сейчас Россия не представляет для Финляндии непосредственной военной угрозы, однако, беспокойство вызывает то, что страна не имеет представления о намерениях РФ.

Напомним, в начале сентября глава канцелярии Министерства обороны Финляндии Эса Пулккинен заявил, что стране в будущем могут понадобиться сотни новых профессиональных военных.

Накануне сообщалось, что в финском Ваалимаа уже частично построен забор на восточной границе с Россией.