В Государственном департаменте США сообщили, что увидели в представленном Владимиром Зеленским "плане победы" ряд продуктивных шагов и будут контактировать с украинской стороной по этому поводу.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Представитель Государственного департамента подчеркнул, что Украина еще не детализировала этот план победы публично, поэтому и он не будет этого делать. Но, сказал он, США приняли этот план во внимание.

"Мы пересмотрели его, увидели в нем ряд продуктивных шагов. Мы будем с ними общаться по этому поводу", – сказал Миллер.

Реклама:

Он добавил, что "план победы" касается не только действий, которые предпримет Украина, но и шагов, которые могли бы предпринять другие страны мира.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что администрация Байдена обеспокоена тем, что украинский "план победы" не имеет всеобъемлющей стратегии.

А агентство Bloomberg писало, что некоторые западные чиновники пытались снизить ожидания от представления "плана победы.

В то же время пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров утверждает, что во время визита украинской делегации в США американская сторона проявила "огромную заинтересованность" к "плану победы".