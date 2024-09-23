Почему в Киеве произошел конфликт с главой МИД Польши и почему это не случайность

Польша больше не поддерживает Украину безусловно, как это было в начале полномасштабного вторжения РФ. Теперь в ответ на помощь Киеву в Варшаве ожидают определенных уступок.

Такие выводы можно сделать из недавнего заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского.

Это заявление – ответ на вопрос о конфликте между Сикорским и президентом Украины Владимиром Зеленским, который произошел 13 сентября во время визита польского министра в Киев.

О конфликте и том, что он означает, читайте в колонке редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Варшава усиливает давление: как уже изменились отношения Украины и Польши. Далее – краткое ее изложение.

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Панченко напоминает, что об этом конфликте сообщили польские СМИ, в частности колумнист и журналист польского Onet Витольд Юраш.

При этом польские чиновники якобы возлагают вину за этот конфликт на украинского президента.

"Конфликт, произошедший 13 сентября, подтверждают и источники "ЕвроПравды", однако они возлагают вину на Сикорского", – говорится в колонке Юрия Панченко.

"Сикорский сознательно несколько раз провоцировал нас на конфликт. В частности, он заявил, что Украине не стоит рассчитывать на быстрое вступление в ЕС, и что это вопрос минимум десяти лет", – рассказал "ЕвроПравде" один из высокопоставленных чиновников.

Собеседник в правительстве Украины считает, что резкая смена риторики польского министра носит прежде всего политический характер и связана с амбициями Сикорского стать кандидатом в президенты на выборах 2025 года.

Автор колонки имеет основания полагать, что Радослав Сикорский попытается побороться за эту номинацию.

"Об этом, в частности, свидетельствуют его заявления, что в нынешнее сложное время, когда в Украине идет война, Польша будет нуждаться в сильном и волевом президенте – как считается, глава МИД намекает отнюдь не на мэра Варшавы Рафала Тшасковского", – отмечает Юрий Панченко.

С другой стороны, он обращает внимание: заявления министра на важную тему, явно противоречащие позиции правительства, является очень нехарактерным для польской политики.

"Поэтому стоит признать неприятное: более жесткий диалог с Киевом является новым курсом правительства Польши. И Радослав Сикорский просто оказался на острие этого курса", – предупреждает редактор „Европейской правды".

В пользу этой версии, добавляет автор колонки, свидетельствует и другой инсайд издания Onet – по их данным, в Польше рассчитывают использовать полугодовое председательство в Совете ЕС, которое начнется в январе 2025 года, для давления на Киев.

"Сикорский убеждал Зеленского урегулировать исторические вопросы с Польшей сейчас, поскольку он заплатит за них меньшую цену, чем во время переговоров о вступлении. Это не дошло до Зеленского", – цитирует издание анонимного польского дипломата.

Панченко отмечает, что такую коррекцию курса Варшавы сложно назвать неожиданной.

"Похоже, тезис о том, что Польша должна получать от Украины больше в обмен на свою поддержку, стал настолько популярным, что был взят в работу и партией премьера Туска", – предполагает автор колонки.

Такую стратегию бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович недавно назвал "политикой гиены", однако такие взгляды среди наших соседей сейчас явно в меньшинстве.

При этом сейчас в польском правительстве утверждают, что единственная сфера, где они ожидают уступок от Украины, является отмена моратория на поисковые работы и эксгумации жертв Волынской трагедии.

Впрочем, в этом случае Варшава явно стучится в открытую дверь – вопрос отмены моратория уже давно решен, и Киев без колебаний готов его отменить, как только свои обязательства выполнит польская сторона.

"Так что очевидно, что парад требований к Украине лишь начинается "волынским вопросом", а не завершается им", – делает вывод редактор.

Подробнее – в колонке Юрия Панченко Варшава усиливает давление: как уже изменились отношения Украины и Польши.