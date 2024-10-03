Новый генсек НАТО Рютте прибыл в Киев

В четверг, 3 октября, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев.

Об этом говорится на официальном сайте НАТО, передает "Европейская правда".

Это первый зарубежный визит Рютте в новой должности.

Новый генеральный секретарь НАТО уже провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а по итогам встречи они провели пресс-конференцию.

Реклама:

Напомним, на первой пресс-конференции в роли генсека НАТО 1 октября Марк Рютте уклонился от прогнозов о том, когда Украина может получить приглашение к вступлению.

Также Рютте сказал, что решение о предоставлении разрешения Украине бить по РФ западным дальнобойным оружием должны принимать союзники, которые передают это оружие.

В то же время он подчеркнул, что понимает этот запрос Украины и поддерживает в этом вопросе позицию своего предшественника Йенса Столтенберга.