Рютте высказался по поводу разрешения Украине бить вглубь территории России

Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что решение о предоставлении разрешения Украине бить по РФ дальнобойным оружием Запада должны принимать союзники, которые передают это оружие.

Об этом он сказал на своей первой пресс-конференции в качестве генсека НАТО, сообщает "Европейская правда".

Рютте призвал не забывать, что Украина борется в оборонительной войне.

"Это означает, что Украина имеет право на самооборону. Как мы знаем, в соответствии с международным правом это право не заканчивается на границе. А значит, поддержка права Украины на самооборону означает, что они также могут поражать легитимные цели на территории агрессора", – сказал Рютте.

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Впрочем, он подчеркнул, что решение о конкретной поддержке Украины зависит от каждого отдельного союзника.

"Это зависит не от меня, а от отдельных союзников, их отношений с Украиной", – сказал Рютте.

Он добавил, что никакое отдельное оружие не способно принести победу в войне. "Но, конечно, это важные дебаты", – добавил Рютте.

Он также отметил, что понимает запрос Украины, которая хочет получить разрешение на удары западным дальнобойным оружием по России, и поддерживает в этом вопросе позицию своего предшественника Йенса Столтенберга.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во вторник официально принял полномочия генерального секретаря НАТО от своего предшественника Йенса Столтенберга.

Он отметил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса.