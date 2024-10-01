Рютте не стал прогнозировать, когда может состояться приглашение Украины в НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте, к которому только что перешли полномочия от Йенса Столтенберга, воздержался от прогнозов по поводу того, когда сложатся обстоятельства для приглашения Украины в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Рютте отвечал на вопрос "Интерфакс-Украина" о том, каким будет подход по приглашению Украины в НАТО: попытается ли он выстроить между союзниками консенсус для того, чтобы это произошло как можно быстрее, или будет действовать в зависимости от развития событий.

Реклама:

"Думаю, саммит в Вашингтоне очень четко сделал следующий шаг... Сейчас надо сосредоточиться на войне. Это парадокс: чем больше мы помогаем Украине сейчас, тем быстрее она закончится. Путин должен понять, что мы не отступимся, что мы хотим, чтобы Украина выстояла. Мир – это дело Украины, на каком этапе она захочет начинать переговоры", – сказал Марк Рютте.

"Конечно, нам придется смотреть на развитие событий в следующие шесть месяцев, год, два года, в том числе в контексте возможного будущего членства в НАТО. Но на этом этапе очень трудно с точностью предсказать как сложатся все обстоятельства", – добавил генсек.

Также Рютте сказал, что решение о предоставлении разрешения Украине бить по РФ дальнобойным оружием Запада должны принимать союзники, которые передают это оружие.

В то же время он подчеркнул, что понимает этот запрос Украины и поддерживает в этом вопросе позицию своего предшественника Йенса Столтенберга.