В Эстонии говорят, что имеют собственные мобильные группы для защиты воздушного пространства

В Силах обороны Эстонии заявили, что в их рядах существуют мобильные огневые группы для защиты воздушного пространства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии ERR рассказал глава отдела ПВО штаба дивизии Сил обороны Эстонии Танель Лелов.

По его словам, у эстонских сил есть возможность обнаруживать летательные аппараты в воздушном пространстве, а также "реагировать или резервными подразделениями, или, в некоторых случаях, подразделениями на базе кадровых военнослужащих, специально направленных для выполнения задачи, как и в Латвии".

Эстонская противовоздушная оборона выстроена на базе резервистов, сказал военный.

Реклама:

"При необходимости они задействуются решением правительства либо в рамках учебных сборов, либо мобилизации. Их использование в мирное время для таких задач возможно, но только по решению правительства республики. ПВО Латвии в такой степени на резервистах не базируется, поэтому их подразделения находятся там ежедневно", – добавил подполковник.

По словам Лелова, обнаружение объектов в воздушном пространстве Эстонии является задачей ВВС. Используются средства, интегрированные в единую систему ПВО НАТО.

Он также отметил, что в постоянной готовности находятся и подразделения союзников.

Ранее стало известно, что Латвия развернула вблизи восточных границ дополнительные радары и мобильные группы ПВО на случай новых ситуаций попадания военных дронов на территорию страны.

Меры стали ответом на первый инцидент с попаданием российского "Шахеда" на территорию страны – беспилотник залетел в Латвию через Беларусь, пролетел еще некоторое расстояние и упал.