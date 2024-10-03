В Естонії кажуть, що мають власні мобільні групи для захисту повітряного простору

В Силах оборони Естонії заявили, що в їхніх лавах існують мобільні вогневі групи для захисту повітряного простору.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі ERR розповів глава відділу ППО штабу дивізії Сил оборони Естонії Танель Лелов.

За його словами, в естонських сил є можливість виявляти літальні апарати в повітряному просторі, а також "реагувати або резервними підрозділами, або, в деяких випадках, підрозділами на базі кадрових військовослужбовців, спеціально направлених для виконання завдання, як і в Латвії".

Естонська протиповітряна оборона вибудувана на базі резервістів, сказав військовий.

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"За необхідності вони задіюються рішенням уряду або в рамках навчальних зборів, або мобілізації. Їхнє використання в мирний час для таких завдань можливе, але тільки за рішенням уряду республіки. ППО Латвії такою мірою на резервістах не базується, тому їхні підрозділи перебувають там щодня", – додав підполковник.

За словами Лелова, виявлення об'єктів у повітряному просторі Естонії є завданням ВПС. Використовуються засоби, інтегровані в єдину систему ППО НАТО.

Він також зазначив, що в постійній готовності перебувають і підрозділи союзників.

Раніше стало відомо, що Латвія розгорнула поблизу східних кордонів додаткові радари та мобільні групи ППО на випадок нових ситуацій потрапляння військових дронів на територію країни.

Заходи стали відповіддю на перший інцидент з потраплянням російського "Шахеда" на територію країни – безпілотник залетів у Латвію через Білорусь, пролетів ще деяку відстань і впав.