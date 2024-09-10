В ВС Латвии детализировали, как реагировали на появление "Шахеда"

В армии Латвии рассказали, что зафиксировали приближение "Шахеда" к границе с территории Беларуси заблаговременно, и объяснили, почему не стали сбивать его.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Командующего армии Латвии, генерал-лейтенанта Леонида Калниньша спросили на брифинге, почему латвийские военные не стали сбивать дрон, когда он нарушил воздушное пространство.

Командующий ответил, что полет "Шахеда" отслеживали еще с момента, когда заметили его на территории Беларуси, но для решения о сбивании определенного объекта есть определенная процедура – в частности, нужно в полной мере убедиться, что это не гражданский летательный аппарат, например глайдер.

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Кроме того, военные могут остановить полет аппарата без его поражения, применяя принудительную посадку или РЭБ, хотя в Латвии пока немного средств радиоэлектронной борьбы на границе.

"Мы не стреляем на границе направо и налево. В частности, бывали случаи, когда белорусские самолеты непреднамеренно залетали на территорию Латвии", – пояснил Калниньш.

Он сказал, что не может раскрывать, на каком этапе латвийские военные убедились, что речь идет об опасном беспилотнике с боевой частью.

Командующий отметил, что поскольку российско-украинская война продолжается, то подобные ситуации могут повториться.

Командующий Воздушных сил, полковник Веструс Масюлис отметил, что военные после этого инцидента перебросили к границе дополнительные силы со средствами противовоздушной обороны.

Его спросили, могут ли в таких случаях поднимать патрульные истребители НАТО. Масюлис объяснил, что для такого реагирования есть определенный перечень условий и в этом случае для задействования истребителей не было достаточных оснований.

Военное руководство отметило, что инцидент с "Шахедом" не выглядит как целенаправленная провокация против Латвии и на это в частности указывает информация, полученная от союзников.

Напомним, 9 сентября военное руководство Латвии официально подтвердило, что дроном, который залетел из Беларуси и упал на территории страны, оказался "Шахед" с боевой частью.

Министерство иностранных дел Латвии в связи с инцидентом вызвало временного поверенного в делах России.