Зеленский: НАТО может сбивать дроны и ракеты, как на Ближнем Востоке, но пока согласия нет

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте выразил ожидания, что страны Альянса изменят позицию по защите неба Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

На пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО президент Украины сказал, что не видит принципиальной разницы в вопросе защиты воздушного пространства Израиля, которому союзники помогают сбивать иранские ракеты и дроны, и Украины.

"Мы говорили сегодня об украинских потребностях в ПВО и взаимодействии с соседями. Мы видим, в частности, как на Ближнем Востоке удается защищать жизни людей благодаря единству союзников. Совместное сбивание иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет, от сбивания иранских "Шахедов", которые объединяют российский и иранский режимы".

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Президент Украины заявил, что рассчитывает на изменение подходов НАТО в помощи Украине по защите неба.

"Больше решимости партнеров в нашем регионе – это то, что нужно, чтобы положить конец российскому террору. Мы будем и в дальнейшем убеждать наших партнеров".

Генсек НАТО, отвечая на тот же вопрос, уклонился от подробного ответа о возможности сбивания российских ракет над Украиной.

Впрочем, Зеленский дополнил его короткой фразой: "Союзники пока не готовы (защищать украинское небо. – ЕП)".

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, "обязаны" сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.

В МИД Польши уточнили, что Радослав Сикорский выразил свое мнение, а не позицию правительства.

Румынские СМИ неофициально узнали, что в парламенте хотят обсудить изменения в законодательство, которое позволит сбивать дроны-нарушители. Как известно, сбитые "Шахеды" неоднократно падали на румынской стороне Дуная, а иногда залетали вглубь приграничья.