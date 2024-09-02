В МИД Польши назвали заявление Сикорского о сбитии ракет над Украиной его личным мнением

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В Министерстве иностранных дел Польши объяснили слова главы ведомства Радослава Сикорского о необходимости сбивать ракеты над территорией Украины, назвав их личным мнением министра.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии корреспонденту "Укринформа" сказал представитель МИД Польши Павел Вронский.

Вронский указал, что слова Сикорского относительно того, что Польша должна была бы сбивать ракеты над украинской территорией, не отражают позицию польского правительства.

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"Это личное мнение министра Сикорского, а не позиция польского правительства", – заявил он.

По словам пресс-секретаря польского МИД, позиция Сикорского заключается в том, что для защиты жителей Польши и предотвращения несчастья нужно использовать любые возможности, и защита воздушного пространства является обязанностью государства.

Однако он предостерег, что возможность сбивания российских ракет и дронов на значительной высоте в воздушном пространстве Украины должна быть "элементом оценки польскими военными, и это касается каждого конкретного случая".

"Если есть такая возможность и Украина на это соглашается, то мы должны ею воспользоваться. Но это личное мнение министра", – подытожил он.

Напомним, Сикорский в интервью Financial Times сказал, что Польша должна была бы сбивать еще над территорией Украины российские ракеты, которые могут залететь в воздушное пространство Польши, в том числе и потому, что в случае сбивания над польской территорией возрастают риски для польских граждан.

Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", вероятно "Шахедом". Обломки этого аппарата до сих пор не обнаружили.