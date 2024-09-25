Зеленський обговорив з президентом Фінляндії спільне виробництво дронів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з президентом Фінляндії Александром Стуббом, сторони обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та міжнародне співробітництво.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Офісі президента.

На зустрічі "обговорили українсько-фінську оборонну співпрацю, окремо йшлося про спільне виробництво дронів та обмін досвідом у цій сфері", повідомили в ОП.

Зеленський зазначив, що Україні необхідні засоби ППО, зокрема ПЗРК. Також він ознайомив президента Фінляндії з тим, на якому етапі зараз перебуває виконання домовленостей, досягнутих під час саміту НАТО у Вашингтоні.

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"Володимир Зеленський наголосив, що для України важливо отримати від партнерів дозвіл і засоби для ударів углиб території Росії", – йдеться у повідомленні.

Лідери також обговорили, які саме міжнародні зусилля потрібні, щоб досягти довготривалого та справедливого миру для України, а також роль Глобального Півдня в цьому процесі.

Як повідомлялося, фінський президент Александр Стубб вважає, що західні держави включно зі США повинні зняти обмеження на далекобійні удари по території Росії.

Раніше прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також заявила, що союзники України повинні припинити вагатися щодо допомоги країні у боротьбі і дозволити використання наданої зброї для ударів по Росії.