СМИ: На войне в Украине погиб доброволец из Швеции

На войне в Украине погиб доброволец из Швеции, который воевал на стороне украинских Сил обороны.

Об этом стало известно SVT от нескольких источников, сообщает "Европейская правда".

Имя погибшего не называют, его только описывают как опытного солдата, который участвовал в боевых действиях в течение длительного времени.

Шведский гражданин приехал в Украину в 2022 году и выполнял боевые задачи под Киевом, в районе Бахмута, а также на территории РФ.

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Как указано, погиб он в конце прошлой недели.

Министерство иностранных дел Швеции заявило, что им известно об этом случае.

"Мы получили информацию о том, что в последние дни в Украине погиб шведский гражданин. Посольство в Киеве расследует эту информацию. Смерть за границей – одно из самых деликатных дел, с которыми приходится иметь дело МИД", – отметили в министерстве.

Ранее на этой неделе стало известно, что на войне в Украине погиб еще один грузинский доброволец Мамука Кекелия.

В конце августа сообщалось о гибели в Украине грузинского бойца Виктор Кипритиди.