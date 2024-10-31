ЗМІ: На війні в Україні загинув доброволець зі Швеції

На війні в Україні загинув доброволець зі Швеції, який воював на стороні українських Сил оборони.

Про це стало відомо SVT від кількох джерел, повідомляє "Європейська правда".

Ім’я загиблого не називають, його лише описують як досвідченого солдата, який брав участь у бойових діях протягом тривалого часу.

Шведський громадянин приїхав до України у 2022 році і виконував бойові завдання під Києвом, в районі Бахмута, а також на території РФ.

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Як зазначено, загинув він наприкінці минулого тижня.

Міністерство закордонних справ Швеції заявило, що їм відомо про цей випадок.

"Ми отримали інформацію про те, що останніми днями в Україні загинув шведський громадянин. Посольство в Києві розслідує цю інформацію. Смерть за кордоном – одна з найделікатніших справ, з якими доводиться мати справу МЗС", – зазначили у міністерстві.

Раніше цього тижня стало відомо, що на війні в Україні загинув ще один грузинський доброволець Мамука Кекелія.

Наприкінці серпня повідомляли про загибель грузинського бійця Віктора Кіпрітіді.