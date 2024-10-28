На фронте в Украине погиб еще один грузинский доброволец

На войне в Украине погиб еще один грузинский доброволец Мамука Кекелия, который воевал на стороне украинских Сил обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Mtavari.

Информацию о гибели Кекелии распространили его друзья. Однако никаких подробностей не приведено.

Всего с начала российского полномасштабного вторжения на фронте в Украине погибло более 60 добровольцев из Грузии.

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В конце августа сообщалось о гибели в Украине грузинского бойца Виктор Кипритиди.

Перед тем стало известно, что в ходе боевых действий в Украине погиб 26-летний доброволец из Финляндии Вилле Мюккянен.