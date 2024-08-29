На войне в Украине погиб доброволец из Грузии

На войне в Украине погиб грузинский боец Виктор Кипритиди, воевавший на стороне украинских Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Sova, пишет "Европейская правда".

49-летний Кипритиди был беженцем из Абхазии, уроженцем Сухуми. Ранее он служил в "Грузинском легионе".

Виктор Кипритиди

Подробностей его гибели не сообщают. Тело бойца доставят в Грузию 30 августа.

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Как указано, с февраля 2022 года в Украине погибли более 60 грузинских добровольцев.

Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий в Украине погиб 26-летний доброволец из Финляндии Вилле Мюккянен.

Напомним, 13 июля в районе населенного пункта Диброва Луганской области погиб 22-летний польский доброволец Томаш Сенкала.