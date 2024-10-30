Боррель назвал условия возвращения Грузии на европейский путь

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель объявил условия, которые позволят властям Грузии возобновить движение к членству в ЕС.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 30 октября, пишет "Европейская правда".

Боррель вспомнил о последних парламентских выборах в Грузии, которые независимые наблюдатели "не признали свободными и честными".

По его словам, ситуация с выборами является частью тенденции последних месяцев, в рамках которой Грузия "уходит от ЕС, его ценностей и принципов", а возвращение на европейский путь возможно при политической воле грузинских властей.

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"Мы предлагаем четкий путь для возвращения на путь в ЕС: отмена закона об "иностранном влиянии", который имел парализующий эффект на гражданское общество и СМИ, и закона о так называемых "семейных ценностях", потому что дискриминация – не ценность в нашей европейской семье", – подчеркнул Боррель.

"Это будут первые признаки конкретного обязательства грузинского руководства", – добавил топ-дипломат ЕС.

В декабре 2023 года Евросовет предоставил Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, но из-за действий грузинского правительства с весны 2024 года объявил о де-факто приостановлении процесса вступления.

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