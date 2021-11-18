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В Литве начало работу представительство Тайваня

Четверг, 18 ноября 2021, 12:49

В Вильнюсе начал работу представительский офис Тайваня, де-факто являющийся посольством - несмотря на сопротивление официального Пекина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают Reuters и литовский вещатель LRT.

В Тайпэе отметили, что это "открывает новый и перспективный" курс отношений с Литвой и для сторон есть значительный потенциал сотрудничества, в частности, в таких сферах, как производство полупроводников, лазеров и финансовые технологии.

Представительский офис будет заниматься в Литве всеми вопросами, в том числе консульскими. Офис Тайпэя в Латвии, ранее отвечавший за связи со всеми балтийскими странами, в дальнейшем будет заниматься только Латвией и Эстонией.

Летом объявление о предстоящем открытии офиса вызвало раздражение официального Пекина, в частности, литовского посла попросили покинуть страну. Посол Литвы в Китае Диана Мичевичене вернулась в Вильнюс для консультаций в сентябре.

Китай требует, чтобы все страны, с которыми он имеет дипломатические отношения, придерживались принципов "одного Китая". Это, в частности, означает, что они не должны устанавливать межгосударственные отношения с Тайванем, который Пекин считает своей обособленной провинцией. Только 15 стран имеют официальные дипломатические связи с Тайванем.

По этой причине у ЕС нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но взаимодействует с ним через другие форматы сотрудничества.

Другие офисы Тайваня в Европе и США используются в названии "Тайпэй", избегая упоминаний самого острова.

В начале ноября Китай пригрозил последствиями из-за визита на остров официальной делегации Европарламента.

В 2020 году между Пекином и Прагой возник скандал из-за визита на Тайвань главы Сената Чехии.

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