Глава Минобороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС из-за "исторической правды"

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, председатель Польской крестьянской партии, настаивает, что не согласится на вступление Украины в Европейский Союз, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

Об этом он сказал Wirtualna Polska, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, каковы сейчас политические отношения Польши с Украиной, министр обороны отметил, что "вопрос военной помощи – это вопрос как гуманности, так и нашей безопасности, но экономические или исторические вопросы должны быть выяснены".

"Я не меняю своего мнения, хотя вижу, что президент Дуда имеет другое. Украина не вступит в Европейский Союз, я не дам своего согласия, если она не решит вопрос Волыни", – сказал Косиняк-Камыш.

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Он добавил, что даже если страны-члены ЕС дадут согласие на членство Украины, то его Польская крестьянская партия, входящая в правительственную коалицию, будет против, если не будет проведено эксгумации и не будет чествования памяти жертв.

"Вступление в Европейский Союз – это действие для развития, для повышения уровня функционирования как государства. Для этого нужно выполнить определенные условия не только экономические, но и с точки зрения подхода к правде, к истории", – сказал он.

"История не для историков, как сказал министр Кулеба, это худшая формулировка, которую можно использовать", – добавил Косиняк-Камыш.

Глава оборонного ведомства также прокомментировал слова Анджея Дуды о том, что "тот, кто будет блокировать вступление Украины в ЕС, является частью политики Путина".

"Я с ним принципиально не согласен. Фундаментальным принципом является установление условий для вступления в Европейский Союз, таких как историческая правда, примирение с прошлым и уважение к другим, с которыми ты хочешь быть в Союзе. Когда мы должны установить эти условия?", – спросил Косиняк-Камыш.

Глава оборонного ведомства Польши еще летом назвал решение исторических споров по Волыни условием вступления Украины в ЕС.

Напомним, 1 октября, на фоне переговоров главы МИД Украины Андрея Сибиги в Польше Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году.

В МИД Польши приветствовали готовность Украинского института национальной памяти возобновить работы по поиску и эксгумации жертв Волынской трагедии.