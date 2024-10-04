Глава Міноборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України в ЄС через "історичну правду"

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, голова Польської селянської партії, наполягає, що не погодиться на вступ України до Європейського Союзу, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

Про це він сказав Wirtualna Polska, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, якими зараз є політичні відносини Польщі з Україною, міністр оборони зазначив, що "питання військової допомоги – це питання як гуманності, так і нашої безпеки, але економічні чи історичні питання повинні бути з'ясовані".

"Я не змінюю своєї думки, хоча бачу, що президент Дуда має іншу. Україна не вступить до Європейського Союзу, я не дам своєї згоди, якщо вона не вирішить питання Волині", – сказав Косіняк-Камиш.

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Він додав, що навіть якщо країни-члени ЄС дадуть згоду на членство України, то його Польська селянська партія, що входить до урядової коаліції, буде проти, якщо не буде проведено ексгумації та не буде вшанування пам'яті жертв.

"Вступ до Європейського Союзу – це дія для розвитку, для підвищення рівня функціонування як держави. Для цього потрібно виконати певні умови не тільки економічні, але й з точки зору підходу до правди, до історії", – сказав він.

"Історія не для істориків, як сказав міністр Кулеба, це найгірше формулювання, яке можна використати", – додав Косіняк-Камиш.

Глава оборонного відомства також прокоментував слова Анджея Дуди про те, що "той, хто буде блокувати вступ України до ЄС, є частиною політики Путіна".

"Я з ним принципово не згоден. Фундаментальним принципом є встановлення умов для вступу до Європейського Союзу, таких як історична правда, примирення з минулим та повага до інших, з якими ти хочеш бути в Союзі. Коли ми маємо встановити ці умови?", – запитав Косіняк-Камиш.

Глава оборонного відомства Польщі ще влітку назвав вирішення історичних суперечок щодо Волині умовою вступу України до ЄС.

Нагадаємо, 1 жовтня, на тлі переговорів глави МЗС України Андрія Сибіги у Польщі Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році.

У МЗС Польщі привітали готовність Українського інституту національної пам’яті відновити роботи з пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії.