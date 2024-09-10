Президент Словакии вопреки закону появился в рекламе

В Словакии разгорелся скандал из-за того, что президент Словакии Петер Пеллегрини появился в рекламе – что запрещено для госслужащих; он заявил, что не знал об использовании своего изображения с такой целью.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Aktuality.

Изображение Пеллегрини с его собакой-зенненхундом Джерри заметили в Facebook-рекламе от имени Кинологического центра Доброводского – частной компании-владельца "собачьего отеля" и центра тренировки собак. Реклама сопровождается надписью "Ваш пес может быть послушным и надежным".

Пеллегрини немного раскрывает о своей частной жизни, но несколько раз упоминал о своей собаке.

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Коллаж Aktuality

Реклама сразу привлекла общественное внимание, поскольку госслужащим запрещено сниматься в рекламе. Штраф за нарушение может достигать 200 000 евро.

СМИ обратились в офис президента за комментариями. Пресс-секретарь Пеллегрини сообщила, что президент не давал согласия на использование своего изображения в рекламе.

"Конечно, это неправильно и президент не знал об этом", – заявила пресс-секретарь, добавив, что они сконтактировали с кинологическим центром и требуют исправить ситуацию.

Компания, которая оплатила рекламу, также прокомментировала Aktuality, что произошло недоразумение. Ее руководитель Доброводский заявил, что Пеллегрини не знал об использовании его фото и оно оказалось в рекламном сообщении "по ошибке".

Напомним, СМИ неофициально узнали, что Еврокомиссия работает над предложением наказать Словакию за отступление от демократических норм, что грозит замораживанием миллиардов евро для Братиславы.

Одной из причин стала противоречивая реформа общественного вещателя.