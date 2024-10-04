В Латвии собрали помощи бригаде "Азов" на более чем 200 тысяч евро

Латвийские волонтеры собрали около 200 тысяч евро пожертвований и закупили на них помощь для бойцов бригады Национальной гвардии Украины "Азов", которую отправят в течение октября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.lv.

В состав пакета помощи для "Азова", который собрали в Латвии, вошли более 100 FPV-беспилотников латвийского производства, сухпайки, два внедорожника и девять мощных генераторов.

Организацией помощи занималась организация Support AZOV Latvia, которая находится на постоянной связи с украинскими военными.

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Фото: LSM.lv

"Очень помогает поддержка извне, от самих латвийцев. И то, что мы туда ездим, потому что, не говоря уже о солдатах, которых очень мотивируют такие вещи, люди чувствуют, что они не остались одни в этой войне и в этой борьбе", – сказал представитель Support AZOV Latvia Гунтарс Янсонс.

Волонтеры отмечают, что продолжают собирать средства для "азовцев" на сайте спильнокошту Ziedot.lv до середины октября.

Министерство обороны Латвии в прошлом месяце объявило, что передаст Украине боевые разведывательные гусеничные бронемашины CVR(T), которые ранее страна приобрела у Британии.

Перед тем сообщалось, что Латвия передаст Украине сотни единиц компьютерной техники, а также специализированной одежды, биноклей и другой экипировки для Сил обороны.