У Латвії зібрали допомоги бригаді "Азов" на понад 200 тисяч євро

Латвійські волонтери зібрали близько 200 тисяч євро пожертв та закупили на них допомогу для бійців бригади Національної гвардії України "Азов", яку відправлять протягом жовтня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.lv.

До складу пакета допомоги для "Азову", який зібрали у Латвії, увійшли понад 100 FPV-безпілотників латвійського виробництва, сухпайки, два позашляховики і дев'ять потужних генераторів.

Організацією допомоги займалась організація Support AZOV Latvia, яка перебуває на постійному зв’язку з українськими військовими.

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Фото: LSM.lv

"Дуже допомагає підтримка ззовні, від самих латвійців. І те, що ми туди їздимо, тому що, не кажучи вже про солдатів, яких дуже мотивують такі речі, люди відчувають, що вони не залишилися самі в цій війні і в цій боротьбі", – сказав представник Support AZOV Latvia Гунтарс Янсонс.

Волонтери зазначають, що продовжують збирати кошти для "азовців" на сайті спільнокошту Ziedot.lv до середини жовтня.

Міністерство оборони Латвії минулого місяця оголосило, що передасть Україні бойові розвідувальні гусеничні бронемашини CVR(T), які раніше країна придбала у Британії.

Перед тим повідомлялося, що Латвія передасть Україні сотні одиниць комп'ютерної техніки, а також спеціалізованого одягу, біноклів та іншого екіпірування для Сил оборони.