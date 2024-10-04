Столтенберг: До большой войны в НАТО "очень боялись последствий" помощи Украине оружием

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что западные союзники не предоставили Украине летальное оружие вовремя и в достаточных количествах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Financial Times.

Как утверждает Столтенберг, он сожалеет, что Альянс не предоставил Украине "гораздо большую военную поддержку гораздо раньше".

"Я думаю, мы все должны признать, что мы должны были предоставить им больше оружия до вторжения. И мы должны были предоставить им более современное оружие, скорее, после вторжения. Я беру на себя свою часть ответственности", – добавил он.

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Бывший генсек Альянса указал, что перед февралем 2022 года в НАТО продолжалась "большая дискуссия" о том, нужно ли предоставлять Киеву оружие. Он утверждает, что "большинство союзников были против этого", потому что "очень боялись последствий".

"Я горжусь тем, что мы сделали, но было бы большим преимуществом, если бы это началось раньше. Это, возможно, даже могло бы предотвратить вторжение или по крайней мере значительно усложнило бы для (России. – Ред.) то, что она сделала", – считает он.

Ранее Столтенберг уже признавал, что Альянс мог сделать больше, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году.

Он также говорил, как российская сторона врала представителям НАТО перед тем, как состоялось полномасштабное вторжение.