Орбан провел с Трампом встречу "по поводу мира" в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с будущим кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, с которым обсудил "мирную миссию" по Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом венгерский премьер сообщил в Facebook.

Орбан посетил имение бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, что назвал "следующей остановкой своей мирной миссии".

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"Встреча с президентом Трампом по поводу мира. Хорошая новость: он это сделает!", – отметил он.

Отдельно премьер Венгрии опубликовал видео, в котором можно увидеть, как он прилетает во Флориду и встречается с бывшим президентом США.

Со своей стороны Трамп в сети Truthsocial поблагодарил Орбана и заявил, что мир должен быть как можно быстрее.

"Спасибо, Виктор. Должен быть мир, и как можно быстрее. Слишком много людей погибло в войне, которая никогда не должна была начаться", – добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп не просил Орбана заложить основу для какого-то мирного соглашения между Украиной и РФ, а визит венгерского премьера во Флориду к будущему кандидату в президенты от республиканцев является больше неформальной встречей.

Перед тем венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США "шанс на мир" в Украине может возрасти.

По данным СМИ, для воплощения этих идей в команде Трампа якобы серьезно рассматривают вариант "сделки с Кремлем", которая означала бы отказ от вступления Украины и Грузии в НАТО и территориальные уступки Украины.

Тем временем в ЕС заговорили о наказании Венгрии и правительства Виктора Орбана за его международную активность, в том числе – за фейковое "посредничество" по прекращению войны в Украине.

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