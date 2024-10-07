Президент Эстонии призвал Запад снести стену ограничений вокруг Украины

Ограничения, которые Запад наложил на себя в поддержке Украины, лишь отражают его страх, слабость и нерешительность – все это подпитывает агрессора.

Об этом президент Эстонии Алар Карис написал в колонке для Politico, сообщает "Европейская правда".

Президент Эстонии вспомнил о времени надежд после падения Берлинской стены и получения независимости рядом восточноевропейских стран.

"Но наши надежды на длительный мир и наша вера в невозможность войны в Европе потерпели крах. Сейчас кажется, что ад опустел, а дьяволы вышли на волю, как и злые тени XX века – упыри, воплощающие тоску по сталинским тайным пактам, сферам влияния и грубой силе вместо международного права – вынырнули на поверхность", – отметил Карис.

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И по его мнению, в это сложное время Запад сам нарисовал для себя линии, которые только обостряют проблему.

"В этом геополитическом кризисе – крупнейшем за последние десятилетия – мы должны держать голову высоко поднятой и быть дальновидными. Война России против Украины – черно-белая: Россия – агрессор, Украина – жертва", – подчеркнул президент Эстонии.

Делая предположения о намерениях России, западные страны построили собственную стену, утверждает Карис.

"Мы провели линию, считая, что ее пересечение будет означать эскалацию.

Это неправда! Наш страх неоправданный... Ограничения, которые мы сами себе установили, неоднократно дискредитировались. Они лишь отражают наш страх, слабость и нерешительность – все это подпитывает агрессора, подбадривает его, увеличивает его аппетит", – считает президент Эстонии.

Он подчеркнул, что ограничения являются несправедливыми, аморальными и вредными.

Карис вспомнил речь Рональда Рейгана в Берлине 1987 года, в которой он обратился к стражам стены с простым, но мощным призывом: "Снесите эту стену!" И через два с половиной года, 9 ноября 1989 года, берлинцы это сделали.

"Десятилетия спустя мы парадоксальным образом сами строим стену, заставляя Украину вести свою битву из-за нее, ковыляя, сталкиваясь с новыми российскими атаками и неся ежедневно все больше жертв.

Поэтому, перефразируя Рейгана, я обращаюсь ко всем нам: Давайте разрушим эту стену ограничений!" – написал Алар Карис.

Ранее бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь в администрации Дональда Трампа Майк Помпео назвал глупыми ограничения западных союзников на использование Украиной дальнобойного западного оружия.

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми в конце сентября заявил, что решение о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории России может быть принято до начала зимы.