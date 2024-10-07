В Генштабе Эстонии рассказали, почему ВСУ были вынуждены оставить Угледар

Глава оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии Тоомас Вяли заявил, что украинские войска были вынуждены отступить из Угледара из-за численного превосходства наступавших российских оккупационных войск.

Заявление эстонского военного приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Вяли пояснил, что оккупационная армия РФ в сентябре систематически брала под контроль прилегающие к Угледару территории с помощью авиабомб, "мясных штурмов", огня артиллерии, сосредоточения дронов и продвижения вперед маленькими группами.

Он добавил, что за месяц оккупанты продвинулись так далеко, что украинцы были вынуждены выйти из Угледара.

Реклама:

"Украинцы отступают не потому, что россияне сделали какой-то удивительный ход, а скорее потому, что у них (россиян) просто больше массы", – отметил Вяли.

Представитель эстонского Генштаба также рассказал, что российские оккупанты усовершенствовали тактику пехотных атак, используя небольшие группы, которые продвигаются поочередно на несколько десятков метров при сильной поддержке огня артиллерии.

"Российская мобилизационная машина настолько обеспечена ресурсом, что они могут все время продолжать эти атаки. Это в чистом виде война ресурсов. И ничего не поделаешь, у Российской Федерации сейчас такое преимущество в человеческих ресурсах и ресурсах в виде "тупого железа", что ей удается обеспечивать успех своих атак", – сказал глава оперативного отдела Генштаба Сил обороны.

Говоря об Угледаре, Вяли пояснил, что значение города заключалось в его географическом положении как логистического узла, через который проходят важные для снабжения дороги.

Кроме того, Угледар расположен близко к железной дороге, связывающей Донецк с Крымом, и владение этим населенным пунктом позволяло Украине создавать постоянную угрозу этой дороге.

Расположенный на возвышенности Угледар также позволял хорошо контролировать прилегающую местность.

Разведка Великобритании ранее спрогнозировала, что после захвата российскими оккупантами города Угледар Донецкой области их следующей целью станет населенный пункт Великая Новоселка в Запорожской области.

А в разведывательном центре Сил обороны Эстонии допускали, что украинские силы могут быть вынуждены оставить Покровск в Донецкой области до конца года.