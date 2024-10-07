Опрос: Санду и партия власти остаются фаворитами в Молдове перед выборами

Действующий президент Молдовы Майя Санду остается наиболее популярной среди кандидатов в президенты, которые будут участвовать в выборах 20 октября.

Об этом свидетельствует опрос, инициированный представительством Aspen Institute с участием общественной организации Watchdog Moldova, сообщает "Европейская правда".

В случае, если бы выборы президента Молдовы состоялись в ближайшее воскресенье, Санду получила бы на них 36,1% голосов – значительно больше, чем любой другой кандидат.

На втором месте – выдвиженец молдовской Партии социалистов, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло с 10,1%, за ним – популист Ренато Усатый с 7,5%. Независимый кандидат, бывший башкан Гагаузии Ирина Влах получила бы 4,1%.

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Остальные кандидаты не набирают и 3%. В то же время почти 22% респондентов еще не приняли четкого решения относительно того, как голосовать на президентских выборах в Молдове, поэтому рейтинг первой четверки кандидатов еще может колебаться.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в парламент Молдовы, больше всего голосов набрала бы партия власти PAS (почти 30%), далее с заметным отставанием – Партия социалистов (7,2%) и пророссийский блок "Победа", связанный с беглым олигархом Иланом Шором (6,9%).

Чуть больше 3% набирают также коммунисты и "Наша партия" Ренато Усатого. При этом почти 30% избирателей в опросе признавали, что не определились, за кого проголосовали бы.

Напомним, через несколько недель – 20 октября – в Молдове состоятся президентские выборы. Одновременно с ними проведут референдум об отношении граждан к вступлению в ЕС.

"Европейская правда" рассказывала, что Россия сконцентрировала невиданные до сих пор усилия для влияния на ситуацию в Молдове.

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