Британия отказывается от контроля над стратегическим архипелагом в Индийском океане

Великобритания решила передать контроль над архипелагом Чагос в Индийском океане, который контролирует с начала XIX века, Маврикию, положив конец 50-летнему спору.

Об этом, как пишет "Европейская правда", британское правительство сообщило в четверг, 3 октября.

Соглашение между Британией и Маврикием предусматривает передачу последнему архипелага Чагос, в частности атолла Диего-Гарсия, на котором расположена военная база, используемая Британией и США и играющая решающую роль в стабильности региона и международной безопасности.

Согласно договору, база будет оставаться под юрисдикцией Британии и США как минимум в течение следующих 99 лет.

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В то же время на других атоллах Маврикий сможет "свободно реализовывать программу переселения", а Британия предоставит денежную и другую поддержку коренному населению, которое было вынуждено ранее уехать, и собственно Маврикию, пока на Диего-Гарсия будет находиться военная база.

Правительство Великобритании утверждает, что договор "исправит обиды прошлого и продемонстрирует приверженность обеих сторон поддержке благосостояния" коренного населения островов.

Маврикий пытается вернуть архипелаг Чагос под свой контроль от Великобритании, которая получила острова по Парижскому соглашению 1814 года от Франции.

С 1971 года Британия по требованию США выслала из Диего-Гарсиа коренное население, которое переехало в Маврикий и Англию. Это считается одной из самых позорных страниц современной британской колониальной истории.

Напомним, в 2021 году карибское государство Барбадос официально отстранило британского монарха от должности главы государства – тогда это была королева Елизавета II – и стало самой молодой республикой в мире.

Как маленькая островная страна решилась нарушить 400-летний порядок, читайте в статье: Свергнуть королеву: как Барбадос "освободил" Елизавету II и что ждет британскую монархию.