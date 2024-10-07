Литва отдаст Украине конфискованные камуфляжные штаны, которые направлялись в Россию

Литовские таможенники отчитались о конфискации нескольких военных грузов, которые направлялись в Россию, и объявила об их передаче Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Таможенная служба Литвы отметила, что 2 октября в почтовом вагоне пассажирского поезда Калининград – Москва обнаружили и задержали почтовое отправление с предметами, вероятно, военного назначения – камуфляжными штанами.

Фото: Таможенная служба Литвы

Перед тем, 1 октября, литовские таможенники перехватили груз с пятью единицами маскировочных сеток, который отправился из Калининграда – в дополнение к случаю в конце сентября, о котором сообщалось.

Реклама:

"Такие грузы, которые, по мнению таможенников, предназначены для российских войск, воюющих против Украины, обычно присылают члены различных волонтерских организаций, действующих в российской Калининградской области", – объясняет Таможенная служба Литвы.

Там добавили, что конфискованные товары передадут в качестве помощи Украине.

Перед тем сообщалось, что Литва рассматривает возможность передачи Украине 17 пожарных машин, которые были задержаны в Клайпеде в прошлом году из-за санкций и должны были быть переправлены в Зимбабве.