CNN: США не возобновляют переговоры о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой"

США в настоящее время не пытаются возобновить усилия по заключению соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанской террористической группировкой "Хезболла".

Об этом в комментарии CNN рассказали неназванные американские чиновники, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников телеканала, США "смирились" с тем, что будут пытаться формировать и ограничивать операции Израиля в Ливане и против Ирана, а не прекращать боевые действия.

Официальные лица отметили, что в администрации Джо Байдена зреют опасения, что обещанная Израилем ограниченная операция в Ливане вскоре перерастет в более масштабный и длительный конфликт.

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Попытки США договориться о прекращении огня между Израилем и ХАМАС также потерпели неудачу.

Как и в случае с Газой, американские чиновники говорят, что Израиль изначально планировал гораздо более масштабное наземное вторжение в Ливан, прежде чем США убедили его сократить масштабы операции.

Но они также признают, что за последний год им стало ясно, что влияние США ограничено, когда речь идет о военных операциях Израиля.

Джо Байден накануне заявлял, что США преданы безопасности Израиля и поддерживают право еврейского народа защищаться от террористов ХАМАС, "Хезболлы", хуситов и Ирана.

Он также считает маловероятной "тотальную войну" на Ближнем Востоке на фоне операций Израиля в Газе и Ливане.