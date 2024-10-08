Редактор WP: Осенью 2022-го США оценивали в 50% вероятность ядерного удара России

Американская разведка в отчетах в начале осени 2022 года оценивала как крайне высокую вероятность того, что Россия применит тактическое ядерное оружие в Украине на фоне неудач на поле боя.

Об этом говорится в книге War ("Война") известного американского журналиста, редактора The Washington Post Боба Вудворда, с которой ознакомилось CNN, сообщает "Европейская правда".

Как пишет Вудворд, администрация Джо Байдена в начале сентября 2022 года начала получать от разведки отчеты с "глубоко тревожной оценкой" вероятности применения ядерного оружия Путиным.

Утверждается, что в этих отчетах говорилось о том, что якобы хозяин Кремля отчаянно боится потерь на поле боя и может применить тактическое ядерное оружие в Украине – причем вероятность такого сценария выросла с 5%, а затем 10% до 50%.

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В ответ Байден поручил Белому дому связаться с россиянами "всеми каналами" и сказать, "что мы будем делать в ответ", пишет Вудворд.

Среди прочего, редактор The Washington Post пересказывает два разговора главы Пентагона Ллойда Остина и тогдашнего министра обороны России Сергея Шойгу в октябре 2022 года.

Во время первого Остин якобы пригрозил Шойгу мерами, после которых Россия была бы максимально изолирована на мировой арене: "Если бы вы это сделали (ядерный удар. – Ред.), то все ограничения, в рамках которых мы работаем в Украине, были бы пересмотрены".

Когда в ответ Шойгу сказал, что "не любит, когда мне угрожают", Остин – согласно книге Вудворда – ответил: "Господин министр, я являюсь лидером самой мощной армии в истории мира. Я не угрожаю".

Через два дня российская сторона попросила о еще одном разговоре, когда она вбросила фейк о якобы намерениях Украины использовать "грязную бомбу".

Остин, как пишет Вудворд, прямо сказал, что не верит в это, и сказал Шойгу: "Не делайте этого". В ответ Шойгу сказал: "Понял".

Ранее глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс также признал, что в 2022 году США считали реальной угрозу применения ядерного оружия в Украине, но призвал Запад не бояться ядерных угроз Кремля.

В конце сентября, напомним, Путину захотелось расширить условия применения ядерного оружия.