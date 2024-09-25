Путин объявил, что Россия расширяет условия применения ядерных сил

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.

Об этом Путин сказал на постоянном совещании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию в среду, пишет "Европейская правда".

Путин отметил, что ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности РФ.

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"Мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать, в том числе – возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников", – заявил Путин.

Он сказал, что важно "прогнозировать развитие ситуации" и соответственно адаптировать положения документа стратегического планирования к нынешним реалиям.

Путин заявил, что российские чиновники за прошлый год оценили необходимость корректировки подходов к использованию ядерных сил и предложили внести ряд уточнений по определению условий применения ядерного оружия.

"В проекте основ расширены категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются меры ядерного сдерживания", – сказал Путин.

В обновленной редакции документа, добавил он, агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.

"Также четко фиксируются условия перехода РФ к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечения ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", – сказал глава РФ.

"Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как участницы союзного государства", – добавил он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в конце сентября уходит с этой должности, скептически оценил угрозы Владимира Путина на фоне дискуссий о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по России.

Глава МИД Украины Андрей Сибига убежден, что союзники должны усилить поддержку Киева несмотря на угрозы российского лидера Владимира Путина, поскольку несмотря на слова он ничего не делает.