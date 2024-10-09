Орбан не упомянул об Украине, говоря о расширении как приоритете своего председательства в ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал расширение ЕС в числе приоритетов венгерского председательства в Совете Евросоюза, однако ни словом не упомянул об Украине в этом контексте.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал во время выступления в Европарламенте, представляя приоритеты председательства Венгрии.

Говоря о расширении, Орбан полностью сосредоточился на регионе Западных Балкан и особенно подчеркивал необходимость членства Сербии.

"Одним из ключевых пунктов венгерского председательства является расширение ЕС. Нам нужен подход к расширению, основанный на добродетели, он должен оставаться таким", – сказал он.

Реклама:

По словам Орбана, венгерское председательство твердо убеждено, что необходимо ускорить членство Западных Балкан.

"Это ключевой вопрос для Европы, для ее экономической, политической и геополитической интеграции. Ради выгоды для ЕС мы особенно должны сосредоточиться на Сербии. Без присоединения Сербии к ЕС мы не можем стабилизировать Балканы.

Пока Сербия не член Евросоюза, Балканы остаются нестабильным регионом", – подчеркнул венгерский премьер.

При этом он отметил, что ряд стран Западных Балкан технически уже соответствуют условиям вступления, в то время препятствия, которые остаются, – политические.

Как сообщалось, венгры в 2024 году стали менее открытыми к расширению ЕС по сравнению с прошлым годом и особенно скептичными в отношении членства Украины.

А глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что надо разделять вступление в ЕС Молдовы и "проблемной" Украины.