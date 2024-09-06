Сийярто сказал, что надо разделять вступление в ЕС Молдовы и "проблемной" Украины

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступает за скорейшее расширение Европейского Союза, взамен обвинив в лицемерии некоторых европейских лидеров, которые этого не хотят.

Об этом он сказал во время визита в Кишинев в пятницу, 6 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IPN.

На пресс-конференции с главой МИД Молдовы Михаем Попшоем Сийярто отметил, что расширение Европейского Союза "необходимо для того, чтобы он был сильнее в будущем".

Он добавил, что результаты деятельности стран, которые хотят присоединиться к ЕС, должны оцениваться отдельно. В качестве примера он отметил, что Украину и Молдову нужно оценивать отдельно, поскольку существуют "некоторые серьезные проблемы, связанные с Украиной", в частности относительно нарушения прав венгерской общины в Украине.

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Также он вспомнил "беспрецедентные энергетические проблемы", которые Киев якобы создал для Венгрии и Словакии, "что не кажется нормальным для страны, которая хочет присоединиться к ЕС".

Попутно глава венгерского МИД фактически обвинил в лицемерии некоторые государства-члены, которые якобы непублично высказываются против расширения ЕС, а некоторые говорят, что лучше сосредоточиться на качестве вступления, а не на скорости.

Как известно, Венгрия начала полугодовое председательство в Совете Евросоюза 1 июля.

Ранее венгерские чиновники не раз критически оценивали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС и настаивали, что перед ней евроинтеграцию должны завершить страны Западных Балкан.