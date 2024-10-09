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Зеленский прибыл в Хорватию

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Новости — Среда, 9 октября 2024, 12:47 — Иванна Костина

Президент Владимир Зеленский прибыл в Хорватию для участия в третьем саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" и двусторонних встреч.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в соцсети X (Twitter).

В частности, он анонсировал свою встречу с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

"Прибыл в Хорватию для встречи с премьер-министром Андреем Пленковичем, представителями других стран региона и участия в уже третьем саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", – написал Зеленский.

Он сообщил, что с Пленковичем будет говорить о продолжении оборонного сотрудничества, реабилитации украинских воинов, которые были ранены на передовой, а также о восстановлении Украины.

"На саммите в формате "Украина плюс 12 стран" обсудим международные усилия ради приближения мира и реализации "формулы мира", наше совместное с партнерами реагирование на вызовы безопасности, а также взаимодействие на пути в Евросоюз и НАТО", – рассказал Зеленский.

Саммит в Дубровнике станет третьим в таком формате – первый состоялся в Афинах в августе 2022 года, второй – в Тиране в феврале 2024 года.

Цель встречи в Дубровнике, как сообщалось ранее, – продемонстрировать солидарность и поддержку стран Юго-Восточной Европы Украине, которая уже два с половиной года противостоит российской агрессии.

Ожидается, что участники саммита примут совместную декларацию, текст которой еще обсуждается, но она будет соответствовать декларациям двух предыдущих саммитов.

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