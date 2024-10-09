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Зеленский подписал с премьером Хорватии соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве

Новости — Среда, 9 октября 2024, 15:17 — Иванна Костина

Президент Владимир Зеленский сообщил о подписании с премьером Хорватии Андреем Пленковичем Соглашения о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между двумя государствами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в соцсети X (Twitter) по результатам встречи с Пленковичем.

По его словам, темами разговора стали оборонная помощь и сотрудничество, гуманитарное разминирование, реабилитация украинских детей и раненых воинов, восстановление Украины, европейская интеграция.

"Также сегодня подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между нашими государствами. Вместе будем развивать сотрудничество между нашими ОПК. Хорватия продолжит предоставлять оборудование и делиться знаниями по гуманитарному разминированию", – рассказал Зеленский.

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"Спасибо Хорватии за каждое проявление поддержки нашего государства и людей, за то, что вы вместе с Украиной с начала российской агрессии в 2014 году", – добавил он.

В среду Владимир Зеленский прибыл в Хорватию для участия в третьем саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" и двусторонних встреч.

Саммит в Дубровнике станет третьим в таком формате – первый состоялся в Афинах в августе 2022 года, второй – в Тиране в феврале 2024 года.

Цель встречи в Дубровнике, как сообщалось ранее, – продемонстрировать солидарность и поддержку стран Юго-Восточной Европы Украине, которая уже два с половиной года противостоит российской агрессии.

Ожидается, что участники саммита примут совместную декларацию, текст которой еще обсуждается, но она будет соответствовать декларациям двух предыдущих саммитов.

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Зеленский Хорватия
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