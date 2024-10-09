На авиабазе "Рамштайн" подтвердили, что встреча 12 октября по оружию для ВСУ не состоится

На американской авиабазе "Рамштайн" в Германии подтвердили, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое должно было состояться 12 октября в формате лидеров стран, в эту дату не состоится.

Как пишет "Европейская правда", такой ответ предоставила "Суспільному" пресс-служба авиабазы.

Пресс-служба подтвердила, что встречу отложили, и отметила, что ключевым фактором стало изменение планов президента США Джо Байдена из-за непогоды в Соединенных Штатах.

"Как объявил Белый дом, президент Байден отложил свою поездку в Германию и саммит в Рамштайне, чтобы наблюдать за подготовкой и реагированием на ураган Милтон, в дополнение к текущим мерам реагирования на последствия урагана Хелен на юго-востоке Соединенных Штатов. Событие 12 октября 2024 года переносится", – сообщили в ответе.

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Новую дату должны объявить позже.

Предполагалось, что президент США Джо Байден в Германии будет председательствовать на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября, которая впервые должна была бы собраться на уровне лидеров.

Несмотря на заявления о "переносе" пока не известно, состоится ли в будущем встреча на уровне лидеров, как это было запланировано на этой неделе.

О причинах этого "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.

