В Сербии количество погибших на железнодорожном вокзале достигло 13

По меньшей мере 11 человек погибли и трое были госпитализированы в пятницу, 1 ноября, после того, как обвалилась крыша на входе в железнодорожный вокзал в сербском городе Новый Сад.

Об этом сообщило издание Nova, передает "Европейская правда".

ОБНОВЛЕНО В 19:22. Министр внутренних дел Ивица Дачич сообщил, что, по последней информации, в результате инцидента на железнодорожном вокзале погибли 13 человек.

В медицинский центр были доставлены трое женщин – они в критическом состоянии.

Журналисты сообщили, что чрезвычайные службы использовали два больших экскаватора до вечера, чтобы помочь освободить двух женщин, которые оказались в ловушке под завалами.

Министр строительства, транспорта и инфраструктуры заверил, что в ближайшие дни "будет возложена ответственность на каждое лицо, которое несет ответственность за угрозу безопасности пассажиров на станции".

Sada zvanicno 11 mrtvih ... 6 povredjenih ... i dalje kopaju #novisad pic.twitter.com/c9eBypf6xZ – zarko bogosavljevic (@zarkobns) November 1, 2024

Субботу, 2 ноября, объявили днем траура.

Железнодорожный вокзал в Новом Саде открылся в июле 2024 года после трехлетней реконструкции, которую осуществлял китайский подрядчик, пишет Nova. В некоторых частях вокзала на момент обвала все еще продолжались строительные работы.

Напомним, в июле в итальянском городе Неаполь два человека погибли и еще тринадцать пострадали в результате обвала балкона дома.