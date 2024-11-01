Укр Рус Eng

В Сербии количество погибших на железнодорожном вокзале достигло 13

Обновлено, видео
Новости — Пятница, 1 ноября 2024, 18:50 — Уляна Кричковская

По меньшей мере 11 человек погибли и трое были госпитализированы в пятницу, 1 ноября, после того, как обвалилась крыша на входе в железнодорожный вокзал в сербском городе Новый Сад.

Об этом сообщило издание Nova, передает "Европейская правда".

ОБНОВЛЕНО В 19:22. Министр внутренних дел Ивица Дачич сообщил, что, по последней информации, в результате инцидента на железнодорожном вокзале погибли 13 человек.

В медицинский центр были доставлены трое женщин – они в критическом состоянии.

Журналисты сообщили, что чрезвычайные службы использовали два больших экскаватора до вечера, чтобы помочь освободить двух женщин, которые оказались в ловушке под завалами.

Министр строительства, транспорта и инфраструктуры заверил, что в ближайшие дни "будет возложена ответственность на каждое лицо, которое несет ответственность за угрозу безопасности пассажиров на станции".

Субботу, 2 ноября, объявили днем траура.

Железнодорожный вокзал в Новом Саде открылся в июле 2024 года после трехлетней реконструкции, которую осуществлял китайский подрядчик, пишет Nova. В некоторых частях вокзала на момент обвала все еще продолжались строительные работы.

Напомним, в июле в итальянском городе Неаполь два человека погибли и еще тринадцать пострадали в результате обвала балкона дома.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сербия инциденты
Реклама: