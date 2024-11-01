У Сербії кількість загиблих на залізничному вокзалі сягнула 13

Щонайменше 13 людей загинули і троє були госпіталізовані в п'ятницю, 1 листопада, після того, як обвалився дах на вході до залізничного вокзалу в сербському місті Новий Сад.

Про це повідомило видання Nova, передає "Європейська правда".

ОНОВЛЕНО О 19:22. Міністр внутрішніх справ Івіца Дачіч повідомив, що, за останньою інформацією, внаслідок інциденту на залізничному вокзалі загинули 13 людей.

Sada zvanicno 11 mrtvih ... 6 povredjenih ... i dalje kopaju #novisad pic.twitter.com/c9eBypf6xZ Реклама: November 1, 2024

Раніше журналісти повідомляли, що до медичного центру були доставлені троє жінок – вони у критичному стані.

Вони також зазначили, що надзвичайні служби використовували два великих екскаватори до вечора, щоб допомогти звільнити двох жінок, які опинилися в пастці під завалами.

Міністр будівництва, транспорту та інфраструктури запевнив, що найближчими днями "буде покладена відповідальність на кожну особу, яка несе відповідальність за загрозу безпеці пасажирів на станції".

Spasioci pokusavaju da pronadju ako ima prrzivelih #novisad pic.twitter.com/CiGeJRrh8q – zarko bogosavljevic (@zarkobns) November 1, 2024

Суботу, 2 листопада, оголосили днем жалоби.

Залізничний вокзал у Новому Саді відкрився в липні 2024 року після трирічної реконструкції, яку здійснював китайський підрядник, пише Nova. У деяких частинах вокзалу на момент обвалу все ще тривали будівельні роботи.

Нагадаємо, в липні в італійському місті Неаполь двоє людей загинули і ще тринадцять постраждали внаслідок обвалу балкона будинку.