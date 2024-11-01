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У Сербії кількість загиблих на залізничному вокзалі сягнула 13

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Новини — П'ятниця, 1 листопада 2024, 18:50 — Уляна Кричковська

Щонайменше 13 людей загинули і троє були госпіталізовані в п'ятницю, 1 листопада, після того, як обвалився дах на вході до залізничного вокзалу в сербському місті Новий Сад.

Про це повідомило видання Nova, передає "Європейська правда".

ОНОВЛЕНО О 19:22. Міністр внутрішніх справ Івіца Дачіч повідомив, що, за останньою інформацією, внаслідок інциденту на залізничному вокзалі загинули 13 людей.

Раніше журналісти повідомляли, що до медичного центру були доставлені троє жінок – вони у критичному стані.

Вони також зазначили, що надзвичайні служби використовували два великих екскаватори до вечора, щоб допомогти звільнити двох жінок, які опинилися в пастці під завалами.

Міністр будівництва, транспорту та інфраструктури запевнив, що найближчими днями "буде покладена відповідальність на кожну особу, яка несе відповідальність за загрозу безпеці пасажирів на станції".

Суботу, 2 листопада, оголосили днем жалоби.

Залізничний вокзал у Новому Саді відкрився в липні 2024 року після трирічної реконструкції, яку здійснював китайський підрядник, пише Nova. У деяких частинах вокзалу на момент обвалу все ще тривали будівельні роботи.

Нагадаємо, в липні в італійському місті Неаполь двоє людей загинули і ще тринадцять постраждали внаслідок обвалу балкона будинку.

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Сербія інциденти
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