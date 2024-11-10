Рейтинг Макрона упал до 23%

К президенту Франции Эмманюэлю Макрону одобрительно относятся только 23% французов, что является вторым самым низким показателем с момента его избрания в 2017 году.

Об этом свидетельствует опрос Ipsos по заказу издания La Tribune Dimanche, сообщает "Европейская правда".

Рейтинг Макрона в опросе упал на два процентных пункта по сравнению с октябрем. Хуже показатель одобрения его деятельности был только в декабре 2018 года в разгар протестов "желтых жилетов" – 20%.

Негативно к Макрону относятся 73% респондентов.

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Даже среди избирателей партии президента Франции к нему благосклонно относится лишь 61% избирателей, тогда как в декабре 2018-го – 81%.

Падение рейтинга затронуло и новоназначенного премьер-министра Франции Мишеля Барнье: с октября он опустился с 33% до 31%, а негативно его оценивают уже 52% (на шесть пунктов больше, чем месяц назад).

Среди министров лучше всего французские респонденты оценили главу Министерства внутренних дел Бруно Ретайо, известного жесткой антимиграционной риторикой: его рейтинг одобрения составляет 36%.

Напомним, что рейтинг Эмманюэля Макрона резко упал после решения распустить парламент Франции на фоне провала его партии на выборах в Европарламент.

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