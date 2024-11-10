Рейтинг Макрона впав до 23%

До президента Франції Емманюеля Макрона схвально ставляться тільки 23% французів, що є другим найнижчим показником з моменту його обрання у 2017 році.

Про це свідчить опитування Ipsos на замовлення видання La Tribune Dimanche, повідомляє "Європейська правда".

Рейтинг Макрона в опитуванні впав на два відсоткові пункти в порівнянні з жовтнем. Гірший показник схвалення його діяльності був тільки у грудні 2018 року в розпал протестів "жовтих жилетів" – 20%.

Негативно до Макрона ставляться 73% респондентів.

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Навіть серед виборців партії президента Франції до нього прихильно ставиться лише 61% виборців, тоді як у грудні 2018-го – 81%.

Падіння рейтингу зачепило і новопризначеного прем’єр-міністра Франції Мішеля Барньє: з жовтня він опустився з 33% до 31%, а негативно його оцінюють уже 52% (на шість пунктів більше, ніж місяць тому).

З-поміж міністрів найкраще французькі респонденти оцінили главу Міністерства внутрішніх справ Бруно Ретайо, відомого жорсткою антиміграційною риторикою: його рейтинг схвалення становить 36%.

Нагадаємо, що рейтинг Емманюеля Макрона різко впав після рішення розпустити парламент Франції на тлі провалу його партії на виборах до Європарламенту.

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