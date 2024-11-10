Пожар в доме престарелых в Сербии: двое погибших

Недалеко от города Стара Пазова, что в центральной Сербии, вспыхнул пожар в доме престарелых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Пожар вспыхнул в приюте для пожилых людей вечером в субботу, 9 ноября, в селе Войка неподалеку Старой Пазовой.

По информации сербской прокуратуры, в результате погибли две женщины, еще двух человек в возрасте 55 и 71 год госпитализировали. Из горящего здания всего эвакуировали 23 человека.

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На место происшествия выезжали сотрудники Министерства внутренних дел, Управления по чрезвычайным ситуациям – пожарно-спасательной части, которые тушили пожар, и скорой помощи, которая оказывала медицинскую помощь пострадавшим.

Существует подозрение, что причиной пожара является человеческий фактор, но все факты и обстоятельства, имеющие значение для уголовной ответственности, будут установлены, заявили в прокуратуре Сербии.

Напомним, в конце прошлого месяца в нидерландском городе Зандам произошел пожар на корабле, на котором находились около 300 искателей убежища.