Израильскую систему ПРО Arrow 3 развернут в Германии в 2025 году

Израиль совместно с Германией начал координировать процесс развертывания системы противоракетной обороны Arrow 3 на немецкой территории в 2025 году.

Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщило израильское Министерство обороны, пишет "Европейская правда".

Представители оборонных ведомств Израиля и Германии провели двухдневную встречи в израильском концерне Israel Aerospace Industries.

"Министерства обороны Израиля и Германии начали совместную подготовку и координацию к начальному развертыванию израильской системы Arrow 3 на немецкой территории в 2025 году", – говорится в сообщении.

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В прошлом году Израиль с одобрения США согласился продать систему Arrow 3 Германии за 3,5 миллиарда долларов. Это стало крупнейшей на сегодня оборонной сделкой израильского производителя.

Система противоракетной обороны Arrow 3 является передовой мировой технологией, предназначенной для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы. Систему впервые испытали в условиях боевых действий после вторжения террористической группировки ХАМАС в Израиль в октябре.

Arrow 3 станет частью европейской инициативы "Небесный щит" под руководством Германии. Около 19 стран взяли на себя обязательства по участию в долгосрочном проекте, который создаст структуру для перехвата различных типов ракет на разной высоте.