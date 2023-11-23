Израиль завершил процедуру продажи Германии своей системы ПРО Arrow 3
Четверг, 23 ноября 2023, 19:14
Генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир в четверг подписал соглашение о приобретении Германией системы противоракетной обороны Arrow-3 стоимостью около 3,6 миллиарда долларов.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Минобороны Израиля.
Это событие завершает процесс приобретения ФРГ системы Arrow 3, который начался с визита министра обороны Израиля Йоава Галанта в Германию в сентябре 2023 года.
Во время подписания присутствовали немецкие и израильские чиновники.
הושלמה עסקת המכירה ההיסטורית של מערכת ׳חץ 3׳ לגרמניה.— משרד הביטחון (@MoDIsrael) November 23, 2023
מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אייל זמיר, חתם היום (ה׳) על החוזה המלא למכירת מערכת ההגנה האווירית 'חץ 3' לגרמניה בסכום של מעל ל-13 מיליארד ש"ח (כ- 3.6 מיליארד דולר).
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Система противоракетной обороны Arrow 3 является передовой мировой технологией, предназначенной для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы. Систему впервые испытали в условиях боевых действий после вторжения террористической группировки ХАМАС в Израиль в октябре.
Arrow 3 станет частью европейской инициативы "Небесный щит" под руководством Германии. Около 19 стран взяли на себя обязательства по участию в долгосрочном проекте, который создаст структуру для перехвата различных типов ракет на разной высоте.
Министр обороны Германии Борис Писториус ранее не исключил задержку в поставке Arrow 3 из-за обострения конфликта между Израилем и ХАМАС.