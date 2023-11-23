Израиль завершил процедуру продажи Германии своей системы ПРО Arrow 3

Генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир в четверг подписал соглашение о приобретении Германией системы противоракетной обороны Arrow-3 стоимостью около 3,6 миллиарда долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Минобороны Израиля.

Это событие завершает процесс приобретения ФРГ системы Arrow 3, который начался с визита министра обороны Израиля Йоава Галанта в Германию в сентябре 2023 года.

Во время подписания присутствовали немецкие и израильские чиновники.

הושלמה עסקת המכירה ההיסטורית של מערכת ׳חץ 3׳ לגרמניה.



מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אייל זמיר, חתם היום (ה׳) על החוזה המלא למכירת מערכת ההגנה האווירית 'חץ 3' לגרמניה בסכום של מעל ל-13 מיליארד ש"ח (כ- 3.6 מיליארד דולר).



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Система противоракетной обороны Arrow 3 является передовой мировой технологией, предназначенной для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы. Систему впервые испытали в условиях боевых действий после вторжения террористической группировки ХАМАС в Израиль в октябре.

Arrow 3 станет частью европейской инициативы "Небесный щит" под руководством Германии. Около 19 стран взяли на себя обязательства по участию в долгосрочном проекте, который создаст структуру для перехвата различных типов ракет на разной высоте.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее не исключил задержку в поставке Arrow 3 из-за обострения конфликта между Израилем и ХАМАС.