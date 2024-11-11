Шольц сигнализирует о готовности провести голосование за вотум доверия правительству раньше

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов провести голосование в парламенте по вотуму доверия своему правительству раньше, чем 15 января.

Заявление Шольца приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Ранее немецкий канцлер предложил назначить голосование в Бундестаге за вотум доверия своему правительству 15 января, а досрочные выборы назначить на март.

Однако оппозиция во главе с лидером ХДС/ХСС Фридрихом Мерцом хочет, чтобы выборы состоялись в январе.

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Голосование за вотум доверия является необходимым условием для проведения выборов.

"Для меня не проблема поставить на голосование вотум доверия до Рождества", – сказал Шольц.

Однако он ставит свое решение в зависимость от того, согласуют ли лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених и лидер оппозиции Мерц дату проведения голосования за вотум доверия.

Шольц предложил обеим партиям провести переговоры о графике.

"Я согласен, если, например, господин Мютцених и господин Мерц достигнут согласия, и я буду руководствоваться этим", – отметил он.

Глава немецкого правительства также отверг обвинения в том, что он навязал оппозиции условия для голосования за вотум доверия.

Политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.