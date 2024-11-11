Шольц сигнализирует о готовности провести голосование за вотум доверия правительству раньше
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов провести голосование в парламенте по вотуму доверия своему правительству раньше, чем 15 января.
Заявление Шольца приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".
Ранее немецкий канцлер предложил назначить голосование в Бундестаге за вотум доверия своему правительству 15 января, а досрочные выборы назначить на март.
Однако оппозиция во главе с лидером ХДС/ХСС Фридрихом Мерцом хочет, чтобы выборы состоялись в январе.
Голосование за вотум доверия является необходимым условием для проведения выборов.
"Для меня не проблема поставить на голосование вотум доверия до Рождества", – сказал Шольц.
Однако он ставит свое решение в зависимость от того, согласуют ли лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених и лидер оппозиции Мерц дату проведения голосования за вотум доверия.
Шольц предложил обеим партиям провести переговоры о графике.
"Я согласен, если, например, господин Мютцених и господин Мерц достигнут согласия, и я буду руководствоваться этим", – отметил он.
Глава немецкого правительства также отверг обвинения в том, что он навязал оппозиции условия для голосования за вотум доверия.
Политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера.
Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.